群馬県富岡市で80代の女性の遺体が見つかった事件で、強盗殺人などの疑いで55歳の男が再逮捕されました。この事件は今月1日、群馬県富岡市の空き家から富田春枝さん（81）の遺体が見つかったもので、警察はきょう、強盗殺人などの疑いで富田健一容疑者（55）を再逮捕しました。富田容疑者は先月、春枝さんの住宅に侵入し、現金などを盗んだ際、春枝さんを窒息死させ、その後、空き家に遺体を遺棄した疑いがもたれています。警察は