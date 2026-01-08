ラブライブ！シリーズの15周年を記念して2025年10月から各地の遊園地で実施されているお祭り「LoveLive! Fan Fun Festival」。【画像】ノベルティ、限定グッズ、コラボフード詳細4か所目となる東京ドームシティ アトラクションズでのイベントが、2026年1月9日〜2月1日に開催される。シリーズ第1作『ラブライブ！』の主人公グループ「μ's（ミューズ）」のメンバーたちをはじめ、シリーズのメンバーが会場全体を彩り、同シリーズの