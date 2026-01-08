ボートレース芦屋で12〜17日に開催されるG1「全日本王座決定戦・開設73周年記念」のPR隊が9日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪れた。出場52人中、SG覇者が31人という豪華メンバーが集結。モーニングではなく、デー開催で争われる。ゴールデンレーサーは昨年のグランプリ覇者・桐生順平（39＝埼玉）をはじめ8人。SG覇者の仲間入りを果たした地元福岡の西山貴浩（38）が12日の全日本王座ドリームの1号艇に入り、歴代