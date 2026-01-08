２０２５年に国内で最も売れた新車は、４年連続でホンダの軽自動車「Ｎ―ＢＯＸ」で、販売台数は前年比２・４％減の２０万１３５４台だった。新型車発売から２年が過ぎたが、底堅い人気を維持した。上位１０車種のうち半数をトヨタ自動車が占めた一方、経営再建中の日産自動車は５年ぶりに一車種も入らなかった。日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が８日、発表した。２位はトヨタの「ヤリス」、３位はスズキ