道路脇に設置されたカメラやセンサーを取り付けたポールを使ってバスの自動運転を支援する実証実験が都内近郊で始まりました。NTT東日本などが8日行ったバスの自動運転の実証実験では、道路脇に設置されたカメラやセンサー付きの「スマートポール」が遠隔で運転を支援しました。バスからは見えづらい人や車の動きの情報を、「スマートポール」がリアルタイムでバスに送り、事前の減速、停止の判断を支援します。2027年度の社会実装