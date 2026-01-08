岐阜県高山市の家屋解体で出る木くずなどの運搬と処分を許可を受けず、有償で請け負ったとして、69歳の建設業の男が逮捕されました。 【写真を見る】家屋解体で出る“木くず”の運搬･処分 許可受けず有償で請け負った疑い 建設業の69歳男を逮捕 ｢無許可で廃棄物を運搬している｣と通報 岐阜･高山市 逮捕されたのは、高山市朝日町に住む建設業の山岡敏彦容疑者69歳です。警察によりますと、山岡容疑者は去年6月ごろ、高山市の家屋