2025年12月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。教育・教養部門の第2位は――。▼第1位夫の活躍のためなら別れてもいい…フランス社交界の華となり42年の人生を駆け抜けた伯爵令嬢の生きざま▼第2位｢怖い｣と言い残し妻は2歳息子と出て行った…家事も育児もする自称いい夫(36)が自分の暴力性に気づくまで▼第3位子どもの学歴と年収は｢生まれ｣で決まる…最新研究で判明｢頭のいい子が