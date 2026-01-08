いよいよ中学受験の本番が近づいてきた。直前期の子供に親はどう接するのがいいのか。プロ家庭教師集団名門指導会代表の西村則康さんは「親が不安になるのは当然だが、それを直接子供にぶつけてはいけない。気持ちを伝えるうえで、おすすめのフレーズがある」という――。写真＝iStock.com／Hakase_※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Hakase_■直前期にやるべきことはたった1つ年が明けて、いよいよ中学受験本番の時期に入