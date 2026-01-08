アイドルグループ・WEST.の小瀧望が8日、都内で行われた志田未来主演のTBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』(1月13日スタート、毎週火曜22:00〜)の制作発表会見に登場した。『未来のムスコ』制作発表会見に出席した小瀧望ドラマは『マルモのおきて』(2011年・フジテレビ)の脚本などで知られる阿相クミコ氏と、黒麦はぢめ氏による人気コミック『未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』(集英社『ヤンジャン＋』連載)