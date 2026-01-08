【モデルプレス＝2026/01/08】乃木坂46で2026年に新成人を迎えた5期生の五百城茉央、奥田いろは、菅原咲月、6期生の瀬戸口心月、愛宕心響が8日、ゆかりのある東京・乃木神社で成人式を実施。囲み取材では、それぞれが華やかな振袖のポイントを紹介した。【写真】乃木坂46、5人の新成人が艷やかな振袖姿披露◆乃木坂46、2026年新成人は5人今回、成人式に参加したのは、2025年4月2日から2026年4月1日までに20歳を迎えるメンバー5人。