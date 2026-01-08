ハンバーガーチェーン「ロッテリア」は、1月14日（水）から期間限定で「濃厚Chocolateフェア」を開催する。濃厚なチョコレートを使用したスイーツ4品を展開。販売は一部店舗を除く108店舗で、2月上旬までを予定しており、なくなり次第終了となる。〈販売ラインアップ（価格はすべて税込）〉◆濃厚黒ショコラパイ価格：260円チョコクリームを使用した、濃厚な甘みと滑らかな舌触りが特長のフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包