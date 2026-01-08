広島の新人合同自主トレが８日、広島・廿日市市の大野練習場で始まった。育成２選手を含む新人９選手が参加。１１月１５日に右肘のトミー・ジョン手術を受けたドラフト７位の高木快大（はやと）投手＝中京大＝は、別メニューで調整。「今日からジョグがＯＫになりました。いろんな人から『焦らないでいいよ』と。焦りたい気持ちはあるんですけど、今は焦らずやろうと思っています」と、２年目のデビューに向けて地道にリハビリを