◆プレミアリーグ第２１節マンチェスターＣ１―１ブライトン（７日、エティハド・スタジアム）ブライトンのＭＦ三笘薫が、アウェーのマンチェスターＣ戦で２戦連続で先発し、０―１の後半１５分、左足首負傷から復帰後初となる同点ゴールを挙げた。左から中へ切り込む得意の形から、右足で鮮やかミドルを決めた。この日は同３８分まで出場。昨年９月以来の今季２点目で、両親が見守る前で復活をアピールした。三笘の活躍を、英