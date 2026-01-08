１４頭の抽選除外が出た、１月１２日の京都５Ｒ・３歳新馬戦（芝１６００メートル）でデビューするニシノサリーナ（牝３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）は、昨年のエプソムＣなど重賞２勝と活躍中のセイウンハーデス（牡７）の全妹。８日に栗東・坂路で実戦でもコンビを組む池添謙一騎手を背に、５３秒５―１２秒４で先行した僚馬に馬なりで併入した。兄も管理する橋口調教師は「前進気勢があって、いい動きをし