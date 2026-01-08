にしたんクリニックなどを運営するエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が８日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。公開中の映画「栄光のバックホーム」（秋山純監督）をオススメした。同作は元阪神タイガースの外野手で、２０２３年に脳腫瘍のため死去した横田慎太郎さん（享年２８）の壮絶な人生を描いた作品で、主演の松谷鷹也は「第５０回報知映画賞」の新人賞を受賞。観客動員は１００万人を突破した。西村社長はすでに