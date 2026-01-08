西畑大吾主演のドラマ「マトリと狂犬」（MBS・TBSドラマイズム枠／毎週火曜深夜）が1月20日にスタートする。本作は、「ヤングチャンピオン」（秋田書店）で2020年から連載されている同名漫画のドラマ版。麻薬取締捜査官・黒崎、刑事・葛城、そして売人でありながら “ダブルスパイ”となった梅沢という3人の男たちの邂逅（かいこう）から始まる物語。「麻薬」という魔物と深い因縁を持つ彼らが、信頼と裏切りが入り交じる中、