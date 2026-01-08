米沢牛の初競りが8日、米沢市で行われ、1頭当たりの平均価格は税込み131万4422円となりました。前年の初競りよりも7万4000円余り高い水準です。この日の初競りには66頭の枝肉が出品され、平均価格は前年を上回りました。一方で、近年は物価高の影響で高級品である米沢牛の需要が落ち込み、価格の低迷が続いているということです。米沢食肉公社の佐藤康寛代表取締役は「米沢牛は高級品で、一般の消費者には厳しい状況が続いている。