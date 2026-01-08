毎年楽しみに待っているファンも多い『水晶玉子 開運・和暦ダイアリー2026』（世界文化社）を出版した人気占い師の水晶玉子さん。自由に書き込めるダイアリーのほか、占いで重要な時期や方位等、運気アップの情報が多数掲載されている。2025年の振り返り、今年2026年の予想、運気アップ法について聞いたインタビュー前編に続き、後編では「吉方位」「水星の逆行」「夢占い」の活用の仕方について語ってもらった。水晶玉子（すいし