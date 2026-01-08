飯豊町で7日夜、住宅1棟が全焼した火事について、その後の調べで住宅の1階部分が火元とみられることが分かりました。7日午後8時すぎ、飯豊町手ノ子のパート従業員・小関芳明さん（70）の住宅で、「1階の風呂場付近で炎が見える。煙が充満している」と付近の住民から119番通報がありました。火はおよそ2時間40分後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟、96平方メートルが全焼しました。警察と消防によりますと