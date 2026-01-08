同等の金額で買える新車と比べてみて4代目ランドローバー・レンジローバー、L405型を、今なら1万ポンド（約204万円）から英国では探せる。安心感を踏まえると、その倍に予算は増やしたいところだが、同等の金額で買える新車のSUVと比べてみて欲しい。【画像】風化しない魅力4代目ランドローバー・レンジローバー最新の5代目と初代も全106枚美しく威風堂々としたボディ。上品で贅沢なインテリア。登場から14年が過ぎても、レ