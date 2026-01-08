【あす9日（金）全国天気】・ポイント冬型は弱まる嵐の前の静けさ朝は厳しい冷え込み日中も真冬の寒さあす9日（金）は、冬型の気圧配置が西から解消するでしょう。日本海側の雪も弱まり、日中はやむ所も多くなりそうです。また8日に強く吹いた北風も、弱まる所が多いでしょう。あさって10日（土）からの3連休は大荒れのおそれもあるため、さながら嵐の前の静けさという感じになりそうです。ただ上空の寒気はまだ強いため、