累計発行部数1億冊を超える人気作家・東野圭吾のベストセラー小説をアニメーション映画化した『クスノキの番人』（1月30日公開）より、入場者特典として東野による書き下ろし小説が配布されることが発表された。【画像】津田健次郎、杉田智和、八代拓、上田麗奈、飛田展男の出演発表特典は、書き下ろし小説「クスノキの裏技」。映画のために東野が新たに執筆した完全オリジナル作品で、映画や原作小説では描かれなかった“もう