俳優・釈由美子が８日、都内で行われたパソコン周辺機器メーカー「アイ・オー・データ機器」の５０周年プレス発表会にゲスト出演した。釈は、１９９９年〜２０００年に同社のイメージガール「アイ・オー・ガール」を務めた縁があり、この日のイベントに登場。当時は“釈ちゃん”呼びだっただけに、司会を務めたラジオＤＪ・やまだひさしから、ちゃん呼びされると「そんな年齢じゃないんで」と苦笑い。「懐かしい感じがします」