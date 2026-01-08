埋め込み式のSIMカード「eSIM」の情報を転売し、他人名義の携帯電話の通信回線を不正に開通したとして、25歳の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者無職の横目開容疑者（25）はおととし、他人名義の「eSIM」情報で、携帯電話の通信回線を不正に開通した疑いがもたれています。横目容疑者は、他人名義の「eSIM」情報を匿名性が高いサイト、いわゆる「ダークウェブ」で1つ5000円程度で購入し、およそ1万円で別の人物に