昼が最も短く、夜が長くなる冬至は、体の冷えを感じやすいタイミング。今年の冬至は12月22日（月）で、かぼちゃやゆず湯など、昔からの知恵で体を温める習慣が親しまれています。そんな時期に注目したいのが、毎日の服装に手軽に取り入れられる“温活アイテム”。今回は、冷えが気になるお腹まわりをやさしく包み込む、グンゼの腹巻と腹巻一体型ショーツをご紹介します♡ 冬至と温活の深い関係 冬至は一年で最も冷