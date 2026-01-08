参院は８日、チームみらいの安野党首が、５日に公開された「資産等報告書」の訂正を届け出たと発表した。株式総数を「６８万４８６５株（４銘柄）」から「３２５０株（同）」に訂正した。いずれも外国株で、安野氏は８日に開いた記者会見で「株式数を記入するところにドルベースの時価評価額を記入してしまった」と釈明した。国民民主党の後藤斎参院議員の訂正も発表され、土地の固定資産税課税標準額を「１億８６７万円」か