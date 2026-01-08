ボートレース尼崎の正月シリーズ「日本財団会長杯争奪尼崎大吉決定戦」は8日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、9日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。。強気の攻めで地元初の優勝戦進出を決めた。武井莉里佳（25＝兵庫）は準優勝戦11Rで2コースから外を握って2着。通算では一昨年11月30日の平和島ヴィーナスシリーズ第18戦以来となる通算4回目の6強入りだ。「勝負に行っての2等ですね。尼崎で初めての優