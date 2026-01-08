テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」が７日に放送され、フリーアナウンサーの森香澄が出演した。この日は、人気企画「恋愛都市伝説」の未公開シーンを放送した。昨年、一般女性との結婚を発表したカカロニ・栗谷は以前に同番組で「（２０２４年だけで）マッチングアプリで７０人くらい女性と会った」と告白していたが、マッチングアプリにまつわる恐怖体験談を披露した。栗谷は「マッチングアプリ登録して。で、向こうか