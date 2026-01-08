群馬県富岡市の空き家から女性の遺体が見つかった事件で、知人の男を強盗殺人などの疑いで再逮捕しました。富田健一容疑者（55）は2025年12月、富岡市の富田春枝さん（81）の自宅に侵入し、現金や通帳などを盗んだ際に春枝さんの首を手で圧迫して殺害するなどした疑いが持たれています。警察によりますと、富田容疑者は犯行後、約50メートル離れたかつて自分が住んでいた空き家まで遺体を運び、遺棄していました。調べに対して富田