東大法学部を首席で卒業し、元財務官僚で信州大特任教授の弁護士・山口真由氏が8日、自身のX（旧ツイッター）を更新。不安になった時に取る行動を明かした。「不安になったらなんだかよくわからないけど走ることにしてる。速くはないんだけど。でもなんか動けてるうちは不安に追いつかれない気がするから」と前置きした上で「一人でじっくり考えてると、ネガティブなことばかり浮かぶので、外に出てとにかく体を動かして、まだ走れ