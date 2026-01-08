昔ながらの遊びを通して子どもから高齢者まで世代間の交流を図る催しが秋田市で開かれました。年の差は、最大で88歳。子どもたちは新春ならではの臼を使った餅つきにも挑戦するなど力を合わせて楽しみました。秋田市の南部市民サービスセンターで開かれた新春恒例の世代間交流会。子どもやその家族など、約200人が集まりました。0歳の乳児をはじめ多くが「令和生まれ」の子どもたちに手ほどきをするのは、地域に住む大