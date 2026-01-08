先月大館市内で捕獲された野生のイノシシ1頭が、伝染病の一つ、豚熱に感染していたことがわかりました。県内での感染確認は累計で25例目です。県によりますと、豚熱に感染していたのは、先月24日に大館市で捕獲された野生のオスのイノシシ1頭です。県立大学の遺伝子検査で陽性が確認されたもので、県内で確認された豚熱は累計で25例目、今年度は、最も多かった2022年度と昨年度に並び7例目となっています。捕獲された野生のイノシ