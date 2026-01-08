クマをはじめとした鳥獣の管理に対応するため、県が職員を募集しています。新たに4人を採用する予定で、専門人材を確保して、クマ対応の体制を強化したい考えです。 県は新年度2026年度に向けて、クマをはじめとした鳥獣の管理に対応する職員の募集を先月下旬に始めました。対象は、1986年4月2日以降に生まれ、大学または専修学校の専門課程で野生動物管理に関する科目の単位を修得して卒業した人、または卒業する予定の人です