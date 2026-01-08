秋田と台湾を結ぶ国際チャーター便の運航が4月以降も継続されることが決まりました。決定した継続期間は今年10月下旬までです。秋田と台湾を結ぶ国際チャーター便は2023年12月に運航が始まり、日曜日と木曜日の週2回、往復しています。就航から去年11月末までの利用者は延べ6万5,000人余りで平均搭乗率は88.4％です。依然として高い搭乗率を維持していて、10月下旬までの運航継続が決まりました。利用者の