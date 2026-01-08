香川県内に住む10代の女子高校生を誘拐した疑いで大阪市の男が逮捕されました。 未成年者誘拐の容疑で逮捕されたのは、大阪市平野区の無職の男（39）です。警察によりますと男は、去年12月ごろ、SNSで知り合った香川県内に住む10代の女性高校生を、携帯電話でのやり取りの中で、大阪市内の男の自宅まで言葉巧みに誘い出し、誘拐した疑いが持たれています。保護者が「娘が帰ってこない」と行方不明届けを出し、警察が捜査していた