2人が笑顔でピースサインNHK連続テレビ小説「ばけばけ」は9日、第14週「カゾク、ナル、イイデスカ？」の第70回が放送される。トキ（郄石あかり）の隠し事がスッキリしない、ヘブン（トミー・バストウ）。トキもまた、ヘブンに対して不安を抱えたまま、2人は家族顔合わせの日を迎える。司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）の松野家と、タエ（北川景子）と三之丞（板垣李光人）の雨清水家。