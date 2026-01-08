美容クリニック「にしたんクリニック」の西村誠司社長が8日にTikTokを更新。映画『栄光のバックホーム』が観客動員100万人を突破したことについて「2025年で一番感動した映画。昨日知って本当にうれしかった」と喜びを語り、改めて作品への熱い思いを語った。 西村氏は、TikTokで「より良く生きていくため、人生を幸せに生きるためのヒントを発信している」と述べた上で「やっぱり、皆さんに見てほしい」と強く推奨