静岡県島田市の大井川鉄道は1月8日、2026年に「きかんしゃパーシー号」の運行を予定していると発表しました。パーシーが大井川鉄道で運行されるのは初めてです。 【写真を見る】毎年大人気のきかんしゃトーマス号 大井川鉄道ではSL列車「きかんしゃトーマス号」を運行していて、毎年、全国から訪れる多くのファンを楽しませています。 大井川鉄道は8日、2026年春頃に「きかんしゃトー