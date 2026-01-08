広島県福山市の幼稚園で新春恒例の「かるた大会」が開かれ、園児たちが伝統の遊びを楽しみました。福山市の「かなりや幼稚園」で行われたかるた大会は正月遊びを通してひらがなを学んでもらおうと、50年以上前から続いている新春の恒例行事です。年中組の約130人が参加し、札が読み上げられると勢いよく飛びつくなど熱戦を繰り広げていました。■園児「楽しかった。取るのが楽しかった」日本の伝統行事や仏教の逸話などを取り上げ