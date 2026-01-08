【金曜日の天気】金曜日は広く高気圧の圏内となり、西〜東日本は広く晴れる見込みです。北日本はやや強い風が続きますが、雪は次第に弱まるでしょう。ただ、夜になると北海道や東北北部では再び雪や雨の範囲が広がる予想です。【金曜日の予想最高気温】札幌：-2℃釧路：-1℃青森：1℃ 盛岡：1℃仙台：5℃ 新潟：5℃長野：3℃ 金沢：7℃名古屋：9℃ 東京：10℃大阪：9℃ 岡山：10℃