３月に行われる野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」の日本代表「侍ジャパン」に選ばれた巨人の大勢が８日、川崎市のジャイアンツ球場で自主トレーニングを公開した。ＷＢＣを見据えて準備を進めており、この日はウェートトレーニング、キャッチボールなどで調整。「世界一と日本一、どっちも取りたい」と意気込みを語った。昨季は抑えから中継ぎに配置転換され、５４ホールドポイントで