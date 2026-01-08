ＤｅＮＡ・相川亮二監督が８日に神奈川・横須賀市内の二軍施設を訪問し、この日からスタートした新人合同自主トレを視察。ドラフト１位・小田康一郎内野手（２２＝青学大）ら６選手に「今の気持ちを大切にして、野球に夢中になろう」と訓示した。新生相川ベイの今季構想は着々と固まりつつある。５日には元虎右腕のジョン・デュプランティエ投手との選手契約締結が発表されたばかり。今季も優勝候補筆頭と目されるライバルチー