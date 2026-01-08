メ～テレ（名古屋テレビ） JR中央線の駅構内に飾られている“ホワイトボードアート”が今、密かに注目を集めています。 「改札を抜けるとありました。非常にリアルな列車のアートが描かれています。立体的ですね」（西尾菜々美アナウンサー） JR鶴舞駅のホワイトボードに描かれているのは、快速みえ「キハ75形」の手書きイラスト。 横には車窓から見える景色の解説など、三重の旅の