【芸能界クロスロード】2025年は邦画の当たり年 主演クラスの俳優が「脇役」に回ることが映画界に活気を与えている「つなぐ、つながる、大みそか。」をテーマに、昭和から令和まで世代を超えた歌手が顔を揃えた2025年のNHK「紅白」。平均視聴率が2年連続アップとまずまずの結果だった。唯一の失敗が司会者の段取りの悪さ。歌手紹介した後、間が空き言葉が途切れ沈黙する時間が目立った。前例のない事態に司会者が慌てる様子も映