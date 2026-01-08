【碓井広義テレビ 見るべきものは!!】2025年ドラマベスト3 「人生の時間」の使い方を問いかけるこの3作年末年始に放送されたスペシャルドラマの真打ちと呼べそうだ。4日の「新年早々不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜」（TBS系）である。物語は2026年1月から始まった。例によって昭和と現在を忙しく行き来する市郎（阿部サダヲ）。1987年の純子（河合優実）とユズル（錦戸亮）の仲を邪魔したり