【トランプ2.0 現地リポート】NY市長選に勝利したマムダニ氏は「大家の天敵」…挑むは15兆円の住宅革命無名の泡沫候補から、トランプ大統領さえ警戒する民主社会主義のスターへ。昨年11月の選挙でニューヨーク市長に当選したゾーラン・マムダニ氏が、1月1日に就任式を迎え、全米メディアが大きく報じた。注目を集めたのは、就任式が2度行われたことだ。1度目は新年が明けた午前0時、市庁舎地下にある廃線の地下鉄ホームで、