広島の新人合同自主トレが８日、広島・廿日市市の大野練習場で始まった。ドラフト１位・平川蓮外野手＝仙台大＝ら育成２選手を含む新人９選手が参加。平川は「初日なので、あまり飛ばさずにいつも通りできた」と振り返った。外野手ながら、内野ノックでは華麗な守備を披露。「外野手ですけど、内野もゴロは変わらない。エラーはあまりなかったので、アピールできた」と胸を張った。この日は午前９時に練習開始した。屋内練習