双子の夜泣き担当を赤ちゃんが生まれる前に決めてくる夫…、これから先、育児を頼れる気がしない…！生まれてからもやっぱり思った通りの反応…。妻はこの勘違い夫を相手しながら、双子育児を続けられるのでしょうか。＞＞【まんが】勘違い夫のプライド(ウーマンエキサイト編集部)