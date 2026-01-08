秋田県の湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部は７日、走行中の救急車のタイヤのナットが緩み、別の救急車で患者を搬送したと発表した。約３０分遅れで病院に到着したが、症状への影響はなかったという。発表によると、６日午後６時５０分頃、腹痛を訴えた湯沢市の７０歳代男性を搬送中、救急隊員が「カタカタ」という異音に気づき、左後輪のタイヤのナット６個のうち４個の緩みを確認した。毎朝、目視などで点検していたといい、