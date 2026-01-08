まだまだ正月気分を満喫したい......！ そんな皆さんに朗報です。30種類以上並ぶスイーツにボリューム満点のフードメニューまで、お手頃価格でビュッフェを楽しめる「スイーツパラダイス」。2026年1月1日から12日まで、正月期間限定のフードメニューとして「お雑煮」が登場。なんと、食べ放題で味わえます。スイパラのお雑煮はひと味違う！スイーツパラダイス公式Xでは、1月5日に実際のお雑煮の写真を公開。かまぼこ、大根、人参、